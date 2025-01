Il Patrono dei Giornalisti

Buona festa... a noi giornalisti! Sì, perchè oggi 24 gennaio la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, 'patrono' dei giornalisti per il suo straordinario impegno nella comunicazione scritta.

San Francesco di Sales nacque nel 1567 a Thorens, in Savoia, e fu vescovo di Ginevra in un periodo di forti divisioni religiose, segnato dalla Riforma protestante. Fu un uomo di profonda cultura e spiritualità, capace di unire un'intelligenza acuta a una gentilezza straordinaria. Il suo approccio pastorale si basava sulla dolcezza e sulla persuasione, piuttosto che sull’imposizione o sulla polemica.

San Francesco è ricordato per i suoi scritti di grande valore teologico e spirituale, tra cui Filotea (o Introduzione alla vita devota) e Teotimo (Trattato dell’amore di Dio). Le sue opere, rivolte a un pubblico ampio, dimostrano la sua capacità di comunicare con chiarezza e profondità, rendendo accessibili concetti complessi anche ai non specialisti.

Il titolo di patrono dei giornalisti gli fu attribuito da Papa Pio XI nel 1923 per il suo straordinario impegno nella comunicazione scritta. Durante il suo ministero, San Francesco utilizzò volantini e opuscoli per diffondere il Vangelo in un periodo di difficili tensioni religiose. Questi strumenti di comunicazione rappresentano una sorta di precursore della stampa moderna.

La scelta di affidare a San Francesco di Sales il patronato sui giornalisti non è quindi casuale: la sua capacità di usare la parola scritta per unire e costruire ponti è un esempio per tutti coloro che lavorano nel mondo dell'informazione.

In un'epoca caratterizzata dalla velocità delle notizie, dalla pressione del sensazionalismo e dalla diffusione di fake news, la figura di San Francesco di Sales risplende come un faro di integrità e responsabilità. Il suo esempio invita i giornalisti a:

- Cercare la verità: Come San Francesco si impegnava a trasmettere la verità del Vangelo, così i giornalisti sono chiamati a ricercare e diffondere informazioni accurate e affidabili.

- Comunicare con rispetto e gentilezza: La dolcezza e la pazienza che caratterizzavano il suo stile pastorale sono un modello per promuovere un linguaggio che costruisce invece di dividere.

- Servire il bene comune: La comunicazione è uno strumento potente che, se usato con rettitudine, può contribuire a una società più giusta e solidale.

Ogni anno, il 24 gennaio, la Chiesa invita i giornalisti e tutti i professionisti della comunicazione a riscoprire il senso profondo del loro lavoro. Non si tratta solo di un mestiere, ma di una vocazione: essere custodi della verità e promotori del dialogo.

San Francesco di Sales, con il suo esempio e la sua intercessione, continua a ispirare chi si dedica all’arte della parola, ricordando che la vera comunicazione è sempre animata dall’amore per la verità e dal rispetto per l’altro.

