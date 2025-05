Festa Vikinga

Per due giorni consecutivi, via Libertà diventerà il cuore pulsante di una festa immersiva, tra bancarelle artigianali, rievocazioni storiche, musica dal vivo e prelibatezze nordiche.

Cusago si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, un tuffo nell’affascinante mondo dei Vichinghi. L’1 e 2 giugno, sotto le storiche mura del castello visconteo, andrà in scena la seconda edizione della Vikinga Fest, evento organizzato da Hello Eventi che promette spettacolo, cultura e divertimento per tutte le età.

Per due giorni consecutivi, via Libertà diventerà il cuore pulsante di una festa immersiva, tra bancarelle artigianali, rievocazioni storiche, musica dal vivo e prelibatezze nordiche. Fin dal mattino, i visitatori potranno esplorare il villaggio degli hobbisti e l’area ristoro (aperti entrambi dalle 10:30), dove ad attenderli ci saranno stand a tema, oggetti ispirati all’universo vichingo, fiumi di birra, gustosi panini del Valhalla Truck e tante curiosità.

Non mancheranno i momenti culturali e di approfondimento: domenica 1 giugno, alle ore 15:30, è in programma una conferenza con Gaia Green, mentre lunedì 2 giugno, sempre alle 15:30, sarà la volta di Massimo Nobili. Entrambi gli incontri offriranno spunti di riflessione legati alla storia e alla mitologia nordica.

A rendere ancora più autentica l’esperienza, la presenza quotidiana della compagnia di rievocazione Klo Svarte Natten, in gemellaggio con gli Svinfylking, che metterà in scena duelli e combattimenti serali per far rivivere l’epica dei guerrieri del Nord.

L’intrattenimento musicale sarà un altro fiore all’occhiello del festival: domenica 1 giugno si esibiranno i Nátt Berkano, mentre lunedì 2 giugno il gran finale sarà affidato ai potenti suoni dei Ragnarok. Entrambe le serate saranno precedute da momenti di musica itinerante, rispettivamente con i Riuros e con gli Alma Pinca, pronti ad animare le vie del borgo.

L’ingresso all’area espositiva sarà gratuito per tutta la giornata, mentre l’accesso all’area concerti serale, a partire dalle ore 18:00, sarà a pagamento (5 euro con gadget incluso).

Un appuntamento imperdibile per chi ama la storia, le atmosfere epiche e le feste all’aria aperta: la Vikinga Fest 2025 è pronta a conquistare Cusago… e non solo!

