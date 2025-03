Aler: sopralluogo a Legnano

“Abbiamo visitato edifici Aler – ha commentato l’assessore Franco - dove vivono 160 famiglie: gli stabili sono ben tenuti e non presentano particolari problematiche".

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, nelle case Aler per verificare di persona le diverse situazioni nei territori e intensificare il dialogo con i residenti. Venerdì pomeriggio tappa a Legnano, presenti anche il consigliere regionale, Maira Cacucci, e alcuni funzionari di Aler Milano.

“Abbiamo visitato edifici Aler – ha commentato l’assessore Franco - dove vivono 160 famiglie: gli stabili sono ben tenuti e non presentano particolari problematiche. Ho avuto un confronto proficuo e costruttivo con gli inquilini: ascoltare le loro necessità è fondamentale per fare il punto sulle priorità e agire di conseguenza. Nel caso specifico di Legnano ho raccolto richieste di intervento rispetto ad alcune piccole manutenzioni da effettuare e sulle quali ho chiesto ad Aler di attivarsi prontamente. Per quanto riguarda il tema delle opere manutentive, ho voluto potenziare il nucleo del ‘Pronto intervento’ di Aler che si occupa proprio di intervenire con tempestività in risposta alle segnalazioni ricevute dai residenti”.

I sopralluoghi istituzionali rientrano nel modus operandi che caratterizza la ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative regionali: “Garantire una presenza frequente e costante sui territori – ha detto Franco - significa far sì che i residenti possano percepire una vicinanza fattiva da parte delle istituzioni, rafforzando il clima di fiducia e la propensione al dialogo: siamo e saremo concretamente dalla parte dei cittadini perbene che vivono nelle case Aler”.

