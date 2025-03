Domani un'eclissi parziale di sole

Dall'Italia potremo assistere ad un "assaggio" del fenomeno, ma soltanto dalla regioni centrali e settentrionali dove il disco solare sarà lievemente "mangiato" dal disco lunare.

Sabato 29 marzo ci sarà un'eclissi parziale di Sole, molto marcata nel nord-est del Canada e nelle regioni artiche.

Dall'Italia potremo assistere ad un "assaggio" del fenomeno, ma soltanto dalla regioni centrali e settentrionali dove il disco solare sarà lievemente "mangiato" dal disco lunare.

La grandezza del "morso", ovvero la copertura della Luna sul Sole, sarà maggiore a nord-ovest, dove arriverà al 13%, poi sempre minore man mano che si scende a sud.

Gli orari dell'eclissi per l'Italia sono compresi tra le 11:20 e le 12:50, con l'istante di massima copertura del disco solare intorno alle 12:00 per tutte le zone dove l'eclissi è visibile.

Nella nostra grafica potete vedere gli orari del fenomeno e l'istante di massima copertura calcolati per alcune città italiane.

Potete di conseguenza stimare la copertura per la vostra città, se compresa nella fascia di visibilità del fenomeno, oppure potete consultare l'apposita pagina web di TimaAndDate per calcolarli esattamente per la vostra località.

NON OSSERVATE MAI IL SOLE SENZA FILTRI O STRUMENTI APPOSITI E CERTIFICATI.

