Ritardi per il PNRR

Conventino di via Matteotti: preoccupazione per i ritardi – circa sei mesi - che i lavori, finanziati da un bando PNRR, stanno accumulando.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha convocato un incontro nel cantiere del Conventino di via Matteotti per esprimere tutta la sua preoccupazione per i ritardi – circa sei mesi - che i lavori, finanziati da un bando PNRR, stanno accumulando rispetto al termine (marzo 2026) imposto dal Piano Nazionale per la conclusione.

Ritardi dovuti al crollo di qualche settimana fa e soprattutto alle diverse interruzioni dettate dalla Soprintendenza, che ha richiesto, rispetto ad alcune fasi di lavorazione, approfondimenti di natura tecnologica e strutturale e modifiche al progetto già approvato e in fase di realizzazione.

La giunta sta valutando quindi la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti della Soprintendenza: nel caso il restauro del Conventino non venisse completato entro la scadenza c’è il rischio che i fondi (sei milioni) debbano essere restituiti, con tutte le responsabilità conseguenti.

“Con la scadenza che abbiamo non possiamo perdere neanche un’ora di lavoro – ha detto il sindaco, affiancato dal vicesindaco Luca Folegani, dagli assessori Paola Reguzzoni e Mario Cislaghi e dal consigliere Simone Orsi–, anche noi teniamo alle cose belle e alle opere d’arte, ma non tutto è il Colosseo.

Ogni richiesta di modifica che viene avanzata comporta non solo l’allungamento dei tempi, ma anche nuove spese che vanno ad aggiungersi ai costi per il recupero di uno stabile che è in pessime condizioni: per me è uno spreco di soldi pubblici e qui mi pare proprio si tratti di accanimento terapeutico. Sono d’accordo che il Conventino sia da preservare, ma con buon senso. Martedì sarò dal prefetto per una riunione a cui parteciperanno il Ministero e la Sovrintendenza: vedremo poi quali decisioni prendere”.

