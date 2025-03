In occasione di questa giornata così importante ASST Valle Olona ha programmato numerose iniziative pensate per i bambini, ma non solo: anche gli anziani e il resto della popolazione potranno accedere ad attività ad hoc.

Il 7 aprile si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale della Salute, istituita dall’OMS nel 1950. In occasione di questa giornata così importante ASST Valle Olona ha programmato numerose iniziative pensate per i bambini, ma non solo: anche gli anziani e il resto della popolazione potranno accedere ad attività ad hoc, ideate per promuovere la prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita, nelle varie case di comunità aziendali.

“Come Direttore Socio Sanitario, ho fortemente voluto che questa giornata non fosse solo simbolica, ma diventasse un’occasione concreta per portare la sanità tra le persone, nei luoghi in cui vivono, crescono, lavorano”, dichiara John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, “Abbiamo mobilitato professionisti, strutture e risorse con l’obiettivo di intercettare bisogni di salute, ascoltare e fornire strumenti utili per vivere meglio”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare agli infermieri di famiglia e comunità, ai dietisti, ai medici e a tutti gli operatori che, con professionalità e passione, rendono possibile una giornata intensa, partecipata e dal grande valore sociale, prosegue il Direttore Socio Sanitario, “Crediamo in una sanità vicina, accessibile e integrata, capace di ascoltare e prendersi cura delle persone, prima ancora che si ammalino. Questo è il senso della nostra missione e il filo conduttore della nostra azione quotidiana”.



La Casa di Comunità di Busto Arsizio (attualmente sita nel Padiglione Pozzi dell’Ospedale di Busto Arsizio) e quella di Saronno organizzano screening contro l’obesità infantile, cui si potrà accedere dalle ore 9.00 alle 11.00 sia previa segnalazione del Pediatra di Libera Scelta che ad accesso spontaneo.

Sia gli anziani che la popolazione afferente al territorio della Valle Olona, poi, avranno a disposizione personale dedicato per usufruire della rilevazione dei parametri vitali a cura degli Infermieri di Famiglia e Comunità e approfittare di utili consigli sui corretti stili di vita. Le case di comunità coinvolte da queste iniziative saranno quelle di Busto Arsizio, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo e Saronno. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con accesso libero e gratuito.

Quest’anno, inoltre, come richiesto da Regione Lombardia, le case di comunità organizzeranno iniziative di promozione delle vaccinazioni offerte alle categorie a rischio, e per età, come segue: vaccinazioni anti-HPV per soggetti fino ai 26 anni d’età, vaccinazioni anti Herpes Zoster e Pneumococco per i nati tra il 1952 e il 1960. Gli utenti potranno accedere sia spontaneamente che dietro segnalazione da parte del Medico di Medicina Generale. Le case di comunità coinvolte saranno quelle di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

Nei Consultori Familiari delle case di comunità di Fagnano Olona e Gallarate, poi, si terrà l’attività dal titolo “Leggere – un momento da passare insieme” pensata per i più piccolini: grazie al programma di respiro nazionale Nati per Leggere, i bimbi saranno allietati da volontari e operatori che condivideranno un momento di lettura alle ore 11.00. Accesso libero e gratuito. Si consiglia però la prenotazione inviando una mail a consultorio [dot] fagnano [at] asst-valleolona [dot] it e consultorio [dot] gallarate [at] asst-valleolona [dot] it

Infine, la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo sarà teatro dell’iniziativa “Movimento è salute! Educazione alla salute e al benessere”, con focus sulla prevenzione delle cadute. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

