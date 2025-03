Nuova vita al 'Palazzo blu'

Per non dimenticare i caduti e dispersi di tutti le guerre. L’importanza appunto del ricordo e di tramandare ciò che, purtroppo, è stato alle diversi generazioni. Lo sa bene il turbighese Erminio Motta, storico presidente (tra i più anziani della provincia di Milano) dell’Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra. Parole che sono da insegnamento per ognuno di noi.