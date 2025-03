Regione: un tavolo sul nucleare

Si tratta del secondo incontro del Tavolo dopo la riunione inaugurale avvenuta lo scorso 31 gennaio che ha coinvolto i più grandi player del settore.

A Palazzo Lombardia si è riunito lunedì pomeriggio il Tavolo dell’industria energetica nucleare convocato da Regione per dialogare con le imprese lombarde della filiera e gli stakeholder. Si tratta del secondo incontro del Tavolo dopo la riunione inaugurale avvenuta lo scorso 31 gennaio che ha coinvolto i più grandi player del settore.

Presenti al Tavolo, anche in questo secondo incontro, Eni, Edison, Ansaldo Energia, Enel e le Università (Politecnico di Milano e Università degli Studi di Pavia). Al centro del confronto le opportunità di nuovo indotto per il settore in Lombardia.

Al tavolo, promosso e coordinato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sono intervenuti il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore regionale con delega alle Risorse energetiche, Massimo Sertori.

L’incontro è stata l’ennesima conferma “sia della volontà di Regione di mettere a sistema la ricerca, l'innovazione, l'esperienza e tutta la filiera affinché ci siano nuove opportunità di indotto sul territorio lombardo, sia che l’autonomia energetica rimane, per noi, un tema strategico economico e di competitività".

