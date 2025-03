Circonvallazione: iniziati i lavori

Avviato il secondo lotto: collegherà da Cuggiono/Bernate a dopo le scuole in via Annoni. Sandro Guzzini: "C’è la nostra volontà di togliere il traffico di attraversamento del paese verso la frazione, sia turistico che di mezzi pesanti".

L’importanza dell’intervento è sotto gli occhi di tutti. Chi abita o frequenta Cuggiono e Castelletto ben ricorda i disagi e la pericolosità della centralissima, e stretta, via Beolchi quando i camion e tutto il traffico veicolare la attraversava per collegare il paese verso la frazione. Se il primo intervento ha iniziato ad alleggerire la situazione centrale del paese, riproponendo poi da via Annoni, ora l’obiettivo è strutturare ancora meglio il tutto. Stiamo parlando della circonvallazione sud di Cuggiono che, dopo l’apertura negli scorsi anni del primo tratto, ha visto l’apertura dei cantieri del secondo lotto. “Senso profondo di quest’opera è quello di cui si parla da oltre vent’anni - ci commenta con soddisfazione Sandro Guzzini, assessore ai lavori pubbllci - l’obiettivo della circonvallazione nessuno è mai riuscito a realizzarla, nemmeno quando c’erano gli accordi iniziali, ma mancano i progetti definitivi. Ora c’è la nostra precisa volontà di togliere il traffico di attraversamento del paese verso la frazione, sia per la parte turistica che per quelle di estrazione terreno della cava”. I lavori preparatori sono stati avviati negli scorsi mesi con l’acquisizione dei terreni e la progettazione definitiva, cui è seguita in questi giorni l’avvio delle opere di scavo. L’opera collegherà la strada di collegamento tra Cuggiono e Bernate Ticino (e primo tratto della circonvallazione) fino a via Annoni tra le scuole cuggionesi e l’officina Cattaneo verso Castelletto. Il costo dell’intervento, come da vecchi accordi, è del cavatore Valentino mentre le due rotatorie di inserimento sono al momento a carico del bilancio dell’Amministrazione. In questa parte di tracciato, gli espropri sono stati un po’ più ampi per valutare, eventualmente in futuro, la realizzazione di una pista ciclopedonale. “La nostra idea è che il traffico turistico verso la frazione e i mezzi pesanti non passino più davanti l’Oratorio, le scuole e le strutture sportive, dando così più sicurezza ai cittadini”. Gli interventi proseguiranno garantendo il lavoro dei campi, l’inaugurazione è prevista per la prossima primavera.

