Via Del Pozzo: risanamento rete fognaria

Un’opera importante per migliorare l’infrastruttura fognaria del centro di Castano Primo: Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, avvia il risanamento di un tratto di rete in via Del Pozzo, un intervento necessario per risolvere alcune criticità idrauliche e prevenire future infiltrazioni. I lavori, che prevedono un investimento di 300 mila euro, partiranno il 24 marzo e dureranno circa 4-5 settimane. Per ridurre al minimo l’impatto sul centro storico e contenere i disagi ai cittadini e alle attività commerciali, Gruppo CAP utilizzerà la tecnica no-dig del relining, che prevede di limitare gli scavi ad alcuni punti definiti, per realizzare un risanamento delle tubazioni dall'interno. Grazie a questa tecnologia innovativa, i lavori saranno completati più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, l’assenza di grandi scavi non solo limiterà la produzione di polveri e rumori, garantendo un intervento meno invasivo per il centro abitato, ma contribuirà anche a diminuire i materiali di scarto, rendendo l’intera operazione più sostenibile e a basso impatto ambientale. L’Amministrazione Comunale è consapevole dei disagi, che cercherà di ridurre al minimo, ma si tratta di un’opera attesa da molti anni e non può essere rinviata ulteriormente. Per consentire il corretto svolgimento dell’intervento, via Del Pozzo sarà chiusa al traffico durante il giorno, ma sarà sempre garantito il passaggio ciclopedonale e, al termine della giornata lavorativa, la strada verrà riaperta fino al mattino successivo. Le modalità di lavoro, le deviazioni e la cartellonistica sono state studiate a fondo dai tecnici di CAP insieme ai tecnici del Comune di Castano Primo e alla Polizia Locale. La priorità è sempre la sicurezza, tanto degli operatori al lavoro quanto degli automobilisti, garantendo al contempo l’accesso alle molte attività presenti nella zona. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito di Gruppo CAP alla pagina dedicata a questo cantiere: https://www.gruppocap.it/.../cantieri-in.../castano-primo oppure inviare una mail a comunicazione [dot] cantieri [at] gruppocap [dot] it. I tecnici di CAP sono a disposizione per fornire tutti i dettagli e le informazioni utili ai cittadini di Castano Primo.

