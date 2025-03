FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Eccone uno da scoprire.

Sabato 22 e domenica 23 marzo il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Le Giornate FAI di Primavera sono un’occasione da non perdere per passare un weekend all’insegna della cultura e alla scoperta del nostro territorio.

Ca’ Grande-Zipo

Zibido San Giacomo è un pezzo antichissimo di storia che si trova nel cuore del Parco Agricolo Sud, a circa 20 km da Milano. È costituito da due borghi distinti: Zibido, il più antico, risalente aqll’epoca dei longobardi Gepidi, e San Giacomo. Il complesso è un raro esempio di residenza di campagna del primo Rinascinamento, nato come casino di caccia e più volte ristrutturato e ampliato nel corso del tempo. Durante le visite guidate FAI sarà possibile ripercorrere tutta la storia di questa cascina sforzesca, restaurata grazie all’occhio attento dei coniugi Pozzi, che ancora oggi ha una rilevanza storico-culturale unica nel Territorio.

Gli orari

Sabato: 10 – 18

Domenica: 10 – 18

Note per la visita: l’ultimo ingresso sarà consentito alle 17.30, non è richiesta alcuna prenotazione ma in caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.

