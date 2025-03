FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Eccone uno da scoprire.

Sabato 22 e domenica 23 marzo il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Le Giornate FAI di Primavera sono un’occasione da non perdere per passare un weekend all’insegna della cultura e alla scoperta del nostro territorio.

Sottostazione e area treni storici Trenord

Novate Milanese è uno dei più importanti snodi ferroviari che collega il comune alla Città di Milano e al territorio circostante della provincia. La stazione ferroviaria è stata inaugurata nel 1879 sulla linea Milano-Saronno e ha contribuito notevolmente allo trasformazione di Novate: da piccolo borgo agricolo a cittadina vivace e dinamica abitata da moltissimi lavoratori. La sottostazione elettrica, inaugurata nel 1929 da FERROVIENORD e attiva ancora oggi, è una vera chicca architettonica: sia l’interno che l’esterno sono decorati in pieno stile Liberty e alleggeriscono l’aspetto industriale del complesso, progettato in questo modo proprio per non essere invasivo del paesaggio. La sottostazione ospita le officine con i treni storici, sia elettrici che a vapore, restaurati e mantenuti grazie all’impegno del personale. Le visite guidate colgono l’occasione per presentare 3 carrozze AZ di prima classe, costruite nel 1924-1925, uno dei fiori all’occhiello dell’esposizione.

Gli orari

Sabato: 10 – 18

Domenica: 10 – 18

Note per la visita: l’ultimo ingresso sarà consentito alle 17.30, non è richiesta alcuna prenotazione ma in caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.

