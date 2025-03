Pietro alla guida della Banda

Il giovane Pietro Invernizzi presidente del gruppo Santa Cecilia inverunese con 140 anni di storia.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Inveruno ha una storia lunghissima: 140 di impegno nella formazione di giovani musicisti e di dedizione nell’allietare ogni ricorrenza e celebrazione in paese e nei dintorni. A raccontarci il sentimento che anima ogni singolo giorno la banda di Inveruno è Pietro Invernizzi, il nuovo giovanissimo presidente. Pietro ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da bambino, quasi per caso. Ma il colpo di fulmine non tarda ad arrivare: una scelta, il sax contralto, che lo accompagnerà per tutto il suo percorso nel corpo musicale. Il punto di forza del gruppo è certamente la dedizione, ma anche - come ci suggerisce Pietro - la condivisione. Un bel gruppo, tante età diverse: si suona, si scambiano idee e passioni, si trasmette l’amore per la musica di generazione in generazione. Un sentimento che ha sicuramente permesso alla banda di continuare a crescere in questi quarant’anni e un secolo. Da giovane vicepresidente, Pietro è stato recentemente eletto presidente all'insegna della continuità promossa ogni anno dal consiglio. Nonostante la giovanissima età, accoglie questo compito con responsabilità e si lancia a capofitto negli impegni: un asso nella manica del Corpo Musicale Santa Cecilia è infatti la scuola allievi, fondata nel 1976 dall’allora presidente Angelo Berra, per garantire continuità nel ricambio generazionale. La scuola allievi, insieme ai corsi di musica nelle scuole, permette sia di far conoscere la banda, sia di promuovere l’amore per la musica, nell’augurio che sempre più giovani possano intraprendere lo stesso percorso di Pietro.

