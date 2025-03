Festa... irlandese...

Da venerdì 14 fino a ieri, domenica 16 marzo, ha colorato di verde lo Spirit de Milan e l’animo delle persone presenti.

Grande successo di pubblico per il festival SPIRIT OF IRELAND, che da venerdì 14 fino a ieri, domenica 16 marzo, ha colorato di verde lo Spirit de Milan e l’animo delle persone presenti (oltre 4.500 durante la tre giorni) con workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici.

Spirit of Ireland è stato l’unico festival in Italia con due band in arrivo direttamente dall’isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen e ha visto anche l’alternarsi di varie attività come laboratori di disegno e prova di rugby per bambini, lezioni primi passi, esibizioni e altro ancora.

Intanto, dopo il weekend di festeggiamenti con Spirit of Ireland (in cui anche la pioggia ha reso l’atmosfera ancora più magica), lo Spirit de Milan, il locale dallo stile vintage che quest’anno compie 10 anni, continua a regalare emozioni con una nuova settimana ricca di appuntamenti imperdibili.

Dopo la chiusura del lunedì, si parte martedì 18 marzo con l’immancabile Ca.Bar.Et Boh.Visa, un viaggio tra musica, cabaret e ironia milanese, per una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza.

Mercoledì 19 marzo alle 21:30 sarà il momento di Cristal, una serata che promette di stupire e coinvolgere il pubblico con il suo mix di atmosfere eleganti e raffinate. A suonare 3T TANGO Orchestra, in cui presenteranno il loro nuovo album. La selezione musicale è di DiBBi DJ.

Giovedì 20 marzo torna l’appuntamento con Barbera & Champagne, questa volta con Luca Maciacchini per il suo spettacolo On Menestrell Del Di' D'incoeu, un’immersione nella tradizione musicale lombarda. Un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi passando per Enzo Jannacci e tanti altri ancora.

Venerdì 21 marzo lo Spirit de Milan si trasforma in una pista da ballo con Bandiera Gialla, l’appuntamento fisso dedicato agli amanti delle sonorità vintage. Questa settimana i protagonisti saranno Mary and the Quants, la band dal sound esplosivo che porta sul palco le migliori hit degli anni ’60 tra beat italiano, rock e pop. A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Sabato 22 marzo gli appassionati di swing non possono mancare alla prima Special Holy Swing Night dell’anno. Per il primo appuntamento della seconda edizione della rassegna Lindy Top powered by Cynar Spritz arriva la band ungherese Hot Jazz Band, che rappresenta in modo autentico il meraviglioso mondo della musica americana con le melodie degli anni 20, 30 e 40, quella della cosiddetta "Jazz era".

Una serata dal ritmo travolgente con una musica che evoca grandi artisti come Louis Armstrong, Benny Goodman, Bing Crosby, George Gershwin, Duke Ellington e tanti altri, con una band che ha alle spalle quattro vittorie in competizioni internazionali, compresa la New Orleans Jazz Competition in Francia, e che ha preso parte ai più rinomati festival internazionali. Dopo di loro, Swing Dj Set con Big Mama.

Sarà impossibile non ballare: la pista è aperta a tutti, anche a chi non sa ballare grazie ai Taxi Dancer che faranno volteggiare anche i principianti.

Domenica 23 marzo lo Spirit de Milan apre le porte già dal pranzo per una giornata di musica dal vivo e atmosfere uniche. Il pomeriggio prende il via alle 15:30 con l’Hot Jazz Club, appuntamento dedicato ai suoni caldi e avvolgenti del jazz, con Spirit Hot Four. Alle 18:00, sul palco salirà Greta Bragoni, con la sua voce intensa e il suo repertorio raffinato. La serata si chiuderà in grande stile alle 21:30 con Spirit in Blues e il concerto imperdibile per gli amanti del blues Johnny Burgin & The Gudfellas.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!