La Pro Loco chiarisce per il Carnevale

La Pro Loco di Robecchetto con Induno, ritiene doveroso rispondere alle comunicazioni pubblicate sulla stampa on-line e cartacea che hanno dato adito a commenti e mal interpretazioni attorno alla mancata organizzazione della festa di Carnevale.

Riguardo al rispetto della normativa, nell’organizzazione delle proprie iniziative, ma anche nei casi di collaborazione con altre associazioni sul territorio la Pro Loco di Robecchetto si è sempre conformata alle norme, con particolare riguardo a quanto relativo alla materia della sicurezza, tutto ciò a garanzia dell’incolumità dei partecipanti alle manifestazioni nonché dei propri iscritti impegnati nell’organizzazione delle stesse.

Infatti, per il Carnevale era stata accolta la richiesta di collaborazione per l’organizzazione della sfilata in paese da parte di alcuni ragazzi dell’Oratorio e dopo un primo passaggio informale con la Polizia Locale e il comune per preavvisare dell’intenzione di festeggiare il Carnevale, in data 26 febbraio u.s. è stata inoltrata formale richiesta all’amministrazione con allegata la documentazione inerente la manifestazione: nessuno ha mai risposto in via formale alla PEC dando indicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. L’unica posizione da parte dell’amministrazione sull’argomento è arrivata attraverso i social e la stampa locale con un comunicato totalmente distaccato dalla realtà dei fatti che ha scatenato commenti fuori luogo che hanno evidenziato la non conoscenza dei fatti e l’ignoranza del processo normativo che regola l’organizzazione delle manifestazioni.

Concludendo, la Pro Loco di Robecchetto conferma la propria volontà sempre dimostrata di dare disponibilità di collaborazione a tutte le organizzazioni locali sempre nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili per l’attuazione delle manifestazioni.

Il Presidente e il Direttivo della Pro Loco di Robecchetto con Induno

