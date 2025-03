Arconate: rapinata la Farmacia Sant'Eusebio

Ennesima rapina ai danni degli esercizi commerciali: a finire nel mirino la centralissima Farmacia Sant'Eusebio in piazza Libertà ad Arconate.

Ennesima rapina ai danni degli esercizi commerciali: a finire nel mirino la centralissima Farmacia Sant'Eusebio in piazza Libertà ad Arconate. Nella giornata di lunedì 3 marzo intorno alle 17, due uomini con il volto coperto da un casco, sono entrati in farmacia e nell'arco di trenta secondi hanno rubato la cassa. Dai primi accertamenti pare che i due uomini non avessero armi visibili e non hanno ferito nessuno dei presenti.

Immediato l'intervento dei Carabinieri che sono ancora in fase di vaglio di tutti gli elementi a disposizione.

