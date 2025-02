Screening per le donne

Dal 3 all'8 marzo, una serie di iniziative gratuite per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il Papilloma Virus (HPV) e della Giornata internazionale della Donna, Regione Lombardia organizza, dal 3 all'8 marzo, una serie di iniziative gratuite per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Durante questa settimana, gli enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR), in collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), offriranno screening mammografico, screening HPV e vaccinazione anti-HPV.

Lo screening mammografico è riservato alle donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi; donne dai 50 ai 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi. Prenotazione tramite la piattaforma prenotasalute.regione.lombardia.it

Lo screening HPV per le donne dai 25 ai 29 anni che non hanno effettuato un pap-test negli ultimi 3 anni e che non sono state vaccinate con doppia vaccinazione HPV entro i 15 anni (se vaccinate, è previsto l'HPV test); donne dai 30 ai 64 anni che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni.

E infine la vaccinazione anti-HPV dedicata a uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati dal 1998) e categorie di rischio individuate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale PRPV 2024.

Le iniziative includeranno open day presso ospedali e centri diagnostici, con accesso libero o su prenotazione, per permettere al maggior numero possibile di cittadini di usufruire dei servizi offerti.

Per conoscere le iniziative presenti sul territorio e le modalità di prenotazione dello screening HPV e della vaccinazione anti-HPV a questi link i dettegli divisi per ATS:

ATS MILANO

ATS BERGAMO

ATS BRESCIA

ATS BRIANZA

ATS INSUBRIA

ATS PAVIA

ATS VALPADANA

ATS MONTAGNA

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato che "la prevenzione è uno strumento importante nella lotta alle patologie in generale ed è fondamentale contro le malattie oncologiche. Invito tutti ad aderire ai nostri programmi di screening e di vaccinazione. Iniziative speciali come queste, ampliano l'opportunità di prendersi cura della propria salute. Promuoviamo ogni giorno il benessere dei cittadini attraverso campagne mirate di sensibilizzazione, ma sono poi i cittadini stessi che devono sfruttare ogni occasione offerta per effettuare controlli preventivi "

