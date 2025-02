Eurotrol festeggia i suoi primi 25 anni

L’azienda italiana leader nel mercato dei componenti per il trattamento acque primarie presenta le ultime novità alla prestigiosa fiera Aquatech di Amsterdam, guardando con fiducia al futuro.

In occasione di questo anniversario così importante, l’azienda milanese B2B ha messo in atto un restyling che rispecchia la propria evoluzione. L’azienda familiare giunta alla terza generazione è oggi guidata da Patrizia Leoni, CEO Eurotrol, affiancata dalla figlia Martina Tosoni. La nuova sede operativa di Castano Primo ha portato con sé grandi cambiamenti e nuove prospettive di business: l’immagine rinnovata sarà ufficialmente presentata in occasione della fiera internazionale dell’acqua che si terrà ad Amsterdam dall’11 al 14 marzo – anche grazie a uno stand completamente ripensato.

Eurotrol, azienda italiana nata nel 2000, leader nel mercato della distribuzione internazionale di componenti e soluzioni per il trattamento delle acque primarie delle migliori marche, parteciperà anche quest’anno ad Aquatech Amsterdam, evento globale completamente dedicato alla tecnologia dell’acqua: la fiera si terrà dall’11 al 14 marzo prossimi.

La superficie del nuovo stand di 200 metri quadrati sarà lo spazio ideale per celebrare i primi 25 anni di attività di Eurotrol durante l’immancabile appuntamento nella “Venezia del nord”, città che ha costruito la sua identità e fortuna proprio sulla maestria nel controllo delle acque. In occasione di questa storica fiera Eurotrol proporrà un nuovo concept incentrato sull’italianità e sull’unicità del proprio business, sempre più proiettato nel futuro. Le radici di questa attività sono ben salde nel presente, nel solco di una tradizione familiare che continua da tre generazioni e che vede ora al vertice una leadership tutta femminile: la CEO Patrizia Leoni affiancata dalla figlia Martina.

“Non vediamo l’ora di accogliere nuovi partner e vecchi amici all’interno del nostro nuovo stand, che mi piace definire ‘Casa Eurotrol’. Chi passerà a salutarci ad Amsterdam non troverà solo le ultime novità in termini di componentistica per il trattamento delle acque e servizi creati su misura: scoprirà soprattutto l’esperienza e la passione di una squadra di professionisti preparati e affidabili”, ha commentato Patrizia Leoni.

In 25 anni Eurotrol è cresciuta trasformandosi da piccola realtà familiare di distribuzione ad azienda strutturata con 58 dipendenti, in grado di fornire un numero sempre crescente di servizi ai clienti: dalla consulenza tecnica specializzata alle spedizioni gestite direttamente dalla Logistica Integrata.

Aquatech Amsterdam, che vanta oltre 20 mila visitatori e più di 800 espositori ogni anno, ha incrociato sin dai primi anni il percorso di Eurotrol: sarà l’occasione perfetta per celebrare un’impresa che trova la sua ragione nella valorizzazione dell’elemento acqua e del suo trattamento ottimale. Ai potenziali clienti Eurotrol verrà illustrata la vasta gamma di componenti a catalogo e tutti i nuovi prodotti del marchio proprietario MWG; ci sarà la possibilità di scoprire i servizi rivolti al cliente, dalla consulenza tecnica ad un servizio logistica completo, che costituiscono il valore aggiunto di questa realtà aziendale unica nel suo genere.

Per Eurotrol l’acqua è una questione di famiglia che scorre da una generazione all’altra e questa nuova occasione internazionale servirà a ribadire la centralità del trattamento delle acque, non solo come core business aziendale, ma in un orizzonte più ampio di pratica virtuosa per un uso responsabile di questa risorsa preziosa e sempre più scarsa.

All’interno dello stand saranno esposti i prodotti di punta commercializzati dall’azienda: valvole, cabinati, vessel, membrane, tini, bombole, cartucce, filtri, resine delle migliori marche e tutti i nuovi prodotti del marchio proprietario MWG. Questo marchio, nato in principio per rispondere a specifiche richieste dei clienti, comprende una vasta gamma di prodotti studiati e ingegnerizzati internamente da Eurotrol. 18 Brevetti di Design sono stati registrati nell’Unione Europea per cabinati e tini: l’azienda li può personalizzare a richiesta del cliente, offrendo un vero e proprio “catalogo su misura”.

Le soluzioni proposte da Eurotrol sono adatte per ambito residenziale, commerciale e industriale. L’azienda negli anni ha saputo conquistare una posizione rilevante in un mercato competitivo come quello dei componenti per il trattamento dell’acqua: sono oltre 2.000 i clienti serviti in tutto il mondo, con 4.500 componenti referenziati in pronta consegna in un nuovo magazzino, funzionale e moderno, di ben 15.000 metri quadrati.

Il nuovo stile Eurotrol intende dare forma all’evoluzione e rendere visibile il cambiamento che si è concretizzato in 25 anni di attività; pur rimanendo fedeli al disegno originale, anche le linee del nuovo logo si sono trasformate in una forma moderna e pulita, al passo coi tempi. L’impianto geometrico rigoroso, solido e essenziale, la cui bellezza nasce proprio dalla ricercata semplicità si fonde con una nuova tonalità di blu, colore distintivo di Eurotrol, le cui sfumature rimandano ad una nuance più scura che evoca la calma delle grandi profondità, mentre il cuore italiano dell’azienda affiora nell’onda tricolore del pittogramma.

La nuova identità visuale incarna l’impegno e i sogni attraverso i quali l’azienda vuole continuare a crescere e plasmare il futuro della componentistica per il trattamento delle acque, raccogliendo nuove sfide ed espandendo ulteriormente la rete commerciale a livello internazionale.

Tutto questo sarà possibile anche grazie al nuovo polo Eurotrol di Castano Primo; l’area, che vede il recupero di strutture preesistenti senza ulteriore consumo di suolo, è ancora in fase di restyling.

I nuovi spazi dell’headquarter con uffici funzionali, moderni e dotati delle ultime tecnologie e di spazi di coworking, offrono comfort e benessere ai dipendenti e permetteranno di sviluppare ulteriori servizi dedicati ai clienti e al business: sale per training e testing sui prodotti e uno showroom completamente dedicato all’esposizione dei componenti.

“La nuova sede - prosegue Patrizia Leoni, ha già creato benefici tangibili, come una maggiore qualità del lavoro e della vita per i dipendenti e vantaggi per i partner in termini di varietà di prodotti offerti, servizi di logistica e velocità delle consegne. Un investimento importante che rientra nel progetto più ampio di evoluzione di Eurotrol non solo in termini di business, ma anche di un’organizzazione aziendale in cui il rispetto delle persone, la valorizzazione delle professionalità e valori come affidabilità e trasparenza vanno di pari passo”.

Orientare i partner nella scelta dei migliori componenti per il trattamento delle acque, lavorare ogni giorno con passione e curiosità, immaginando un mondo in cui tutti abbiano la possibilità di scegliere di bere l’acqua di casa: sono questi i principi che guidano Eurotrol e che la rendono il partner ideale per i costruttori di impianti trattamento più esigenti.

