In festa per i Vigili del Fuoco

Per la festa di Sant'Antonio una giornata per rendere omaggio e ringraziare i Vigili del Fuoco pe il loro impegno, la loro dedizione e la loro professionalità nel territorio.

Domenica 23 febbraio si è svolta un'iniziativa molto sentita per la comunità di Inveruno: la tradizionale festa di Sant'Antonio, organizzata dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco locale. Alla celebrazione hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori locali, sottolineando il forte legame tra le istituzioni e il servizio pubblico.

Questa giornata, che unisce devozione, tradizione e spirito di comunità, ha rappresentato un momento significativo per i cittadini e per i valorosi pompieri che ogni giorno si impegnano per la sicurezza di tutti.

Il programma della giornata è stato ricco di appuntamenti ed è iniziato con il ritrovo presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Inveruno. Questo momento iniziale è stato un'opportunità per i partecipanti di incontrarsi, condividere l'attesa per la giornata e rendere omaggio al lavoro instancabile dei pompieri.

Alle ore 10 si è svolta la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Inveruno. Questa celebrazione religiosa ha rappresentato il cuore spirituale della giornata e un'importante occasione per chiedere la benedizione e la protezione per i Vigili del Fuoco e le loro famiglie. Sant'Antonio, patrono dei pompieri, è stato onorato con preghiere e canti, sottolineando il forte legame tra fede e servizio alla comunità.

Dopo la funzione religiosa, alle ore 11:15, ha avuto luogo la tradizionale benedizione dei mezzi. Questo rito simbolico, tanto atteso, ha rappresentato un gesto di protezione per i veicoli utilizzati nei numerosi interventi quotidiani, un modo per affidare alla Provvidenza il lavoro rischioso e prezioso che i Vigili del Fuoco svolgono con coraggio e dedizione.

A conclusione della mattinata, alle ore 12:30, tutti i partecipanti sono stati ospiti presso il ristorante "Piatto d’Oro" di Furato, una frazione di Inveruno. In un clima di convivialità e condivisione, è stato possibile gustare un pranzo all’insegna della tradizione, rafforzando i legami tra i membri della comunità e i Vigili del Fuoco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!