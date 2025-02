Asciutta fino al 10 marzo

Per far sì che si possano completare tutti gli interventi il Consorzio ha deciso di posticipare la fine dell’asciutta dal 24 febbraio al 10 marzo.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha provveduto alla modifica del calendario delle asciutte primaverili 2025 del Canale Villoresi, come approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente lo scorso 18 febbraio. Considerato, infatti, che è in corso l’asciutta totale del Villoresi a valle di Garbagnate Milanese per permettere l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino in Comune di Monza e sono, inoltre, in fase di svolgimento in alveo, nel medesimo tratto di canale, attività propedeutiche all’avvio della stagione irrigua, per far sì che si possano completare tutti gli interventi il Consorzio ha deciso di posticipare la fine dell’asciutta dal 24 febbraio al 10 marzo.

