Grande preoccupazione e decine di chiamate da tutto il territorio alle forze dell'ordine. Il problema individuato a Fagnano Olona, ma è tutto sotto controlllo.

Dalla sera di sabato 15 febbraio, le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose chiamate da tutto il Varesotto, il Legnanese, il Castanese e anche il Magentino a causa di un forte odore di gas che ha allarmato molti cittadini. Le segnalazioni sono giunte da diversi comuni, tra cui Fagnano Olona e un’ampia area circostante, portando i Vigili del Fuoco a intervenire prontamente per verificare la presenza di eventuali fughe di gas o situazioni di pericolo.

Dopo accurati sopralluoghi e verifiche condotte in collaborazione con le società di distribuzione del gas, è stata individuata la causa dell’odore: in un’area del comune di Fagnano Olona è stato rinvenuto un fusto aperto contenente odorizzante per gas, una sostanza utilizzata per rendere riconoscibili le eventuali perdite di metano. Secondo le prime informazioni raccolte, alcuni residenti hanno riferito di aver visto una persona manomettere il bidone. L’individuo sarebbe noto agli abitanti della zona.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, la situazione è sotto controllo e non risultano pericoli per la popolazione.

