'Kissing Point'... quanto amore!

Un bacio, un abbraccio o una dimostrazione d’affetto. L’amore che si racconta. O meglio, sono e saranno direttamente le persone a farlo grazie all’iniziativa “Kissing Point”, organizzata per festeggiare San Valentino da Pro Loco in Festa – Pro Loco Castano Primo, con il patrocinio del Comune. Fino al 14 febbraio, allora, basterà cercare le installazioni e le ambientazioni realizzate nelle attività commerciali della città, scattare una foto e postarla sui propri canali social, per vivere in maniera ancora più speciale il giorno degli innamorati. Un evento davvero particolare e speciale, pensato per tutti.

'KISSIN POINT': BUON SAN VALENTINO



