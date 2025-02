Beata Vergine Assunta: 90 anni di Parrocchia

Un anniversario speciale esige di essere festeggiato con una presenza speciale. Il 24 aprile prossimo, la parrocchia Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano festeggerà i novant'anni dalla sua consacrazione, avvenuta nel 1935.

Un anniversario speciale esige di essere festeggiato con una presenza speciale. Il 24 aprile prossimo, la parrocchia Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano festeggerà i novant'anni dalla sua consacrazione, avvenuta nel 1935. E, per l'occasione, alle 21 sarà celebrata una Santa Messa con l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. L'attuale edificio fu eretto al posto della vecchia chiesa di piazza Mazzini e si avvalse del contributo, oltrechè di devozione, anche economico di tutti i cittadini. Il 3 marzo 1933 presero inizio i lavori, il successivo 29 aprile fu posata la prima pietra. L'intervento fu completato il 28 settembre 1934. Il 6 ottobre l'allora arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster avrebbe dovuto consacrarla ma , per indisposizione, dovette rimandare al 24 aprile 1935 dopo essersi offerto di confessare per tutta la notte i cittadini sangiorgesi.

