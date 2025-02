Peste suina nel Parco del Ticino

I Guardiaparco, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Operatori Faunistici Volontari garantiscono il presidio del territorio sotto il profilo della ricerca passiva delle carcasse e del controllo della popolazione tramite gli abbattimenti.

Torna a preoccupare la presenza della peste suina africana tra i cinghiali del parco del Ticino, e la chiusura dei cancelli della recinzione a lato dell’autostrada a Bernate. “Prosegue incessante la nostra azione a supporto di Regione Lombardia e in particolare dei Servizi veterinari regionali per arginare la grave situazione epidemiologica in atto – fanno sapere dal Parco del Ticino -. I Guardiaparco, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Operatori Faunistici Volontari garantiscono il presidio del territorio sotto il profilo della ricerca passiva delle carcasse e del controllo della popolazione tramite gli abbattimenti, mentre il Settore Fauna concorre alle azioni di monitoraggio e, in concorso con la Direzione, garantisce tutto il supporto relativo alla gestione dei dati e all’attuazione delle misure di carattere generale. Nonostante l’impegno profuso dal Parco da tutte le Istituzioni in campo, il virus continua ad essere presente nel nostro territorio e Regione Lombardia ha dato disposizione ad Ats di chiudere i cancelli nella recinzione sanitaria straordinaria costruita lungo l’Autostrada A4 in Comune di Bernate Ticino”. Il blocco ostacola i visitatori. “Invitiamo quindi tutti i nostri utenti a prendere atto di questa disposizione del Parco del Ticino, organizzando adeguati percorsi alternativi grazie alla vasta rete sentieristica del Parco – continuano – Rammentiamo inoltre che è fondamentale che tutti gli escursionisti, che a diverso titolo frequentano il nostro Parco naturale, adottino le misure di biosicurezza che si devono rispettare per svolgere attività all’aperto quali trekking, pesca, biking. La chiusura dei cancelli a Bernate, su indicazione di Regione Lombardia, nasce dalla necessità di limitare la diffusione del virus, non certo o non solo il passaggio degli animali. Ricordiamo, infatti, che anche le persone possono contribuire a veicolare il virus tramite le scarpe, il vestiario, le ruote delle biciclette. Per questo è importante, per chi abita o frequenta il Parco naturale, rispettare le norme di biosicurezza per svolgere attività all’aperto. È sempre possibile fruire gli ambienti del Parco, ma è necessaria un’attenzione in più. In ogni caso gli aventi diritto possono richiedere le chiavi ad Ats Milano come indicato nella cartellonistica apposta sui cancelli”.

