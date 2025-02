Un furto in casa sventato e un’auto rubata, recuperata e restituita al proprietario: l’importanza di una segnalazione.

Un furto in casa sventato e un’auto rubata, recuperata e restituita al proprietario: l’importanza di una segnalazione. “Segnalate sempre persone, veicoli o situazioni sospette alle Forze dell’Ordine”, è questo l’appello dell’assessore alla sicurezza di Castano, Carlo Iannantuono. “Perché una pronta e veloce informazione può permettere di prevenire e reprimere possibili episodi di microcriminalità. Accanto alle varie attività e iniziative di controllo e monitoraggio costante del territorio da parte della nostra Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, infatti, comunicare subito se vediamo qualcosa di strano o insolito è fondamentale. Una telefonata, alla fine, non costa nulla, ma può risultare importante”. Un messaggio e un appello, insomma, chiaro e preciso, anche per sottolineare qual è e quale dovrebbe essere lo scopo del cosiddetto controllo del vicinato. “Come Amministrazione comunale stiamo lavorando e lavoreremo per sensibilizzare sempre di più la popolazione - conclude lo stesso Iannantuono”.

