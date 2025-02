'La staffetta di preghiera con Carlo Acutis'

Un pomeriggio “a tinte” Azzurre a Turbigo. Sì, perché la Nazionale Italiana di Kettlebell è stata ospite proprio in paese, precisamente nella palestra di Oleh Ilika, pluricampione e allenatore che ha portato appunto questa disciplina in Italia. Un raduno per allenarsi e prepararsi in vista delle prossime competizione e fare ancora più squadra.