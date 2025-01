Castano 'Città che legge'

Quando si dice “la forza della lettura”. E mai come stavolta è stato proprio così! Castano Primo è ufficialmente “Città che legge”.

Quando si dice “la forza della lettura”. E mai come stavolta è stato proprio così! Castano Primo è ufficialmente “Città che legge”. Ecco, infatti, il prestigioso riconoscimento dal Centro per il Libro e la Lettura, organismo del Ministero della Cultura. Un risultato frutto dell’impegno costante messo in campo dalla comunità castanese per la promozione del libro e della lettura, quali strumenti fondamentali per la crescita individuale e collettiva, impegno che ha reso la cultura sempre più accessibile a tutti. E un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra dei firmatari del Patto di Castano Primo per la Lettura. “Tanta soddisfazione per un riconoscimento molto importante per la nostra città e che sappiamo quanto sia complicato ricevere – commenta l’assessore alla Cultura, Maurizio Del Curto – Voglio ringraziare i firmatari del Patto e tutti i soggetti che hanno collaborato al progetto. Mi auguro, inoltre, che continuino anche nel 2025 a partecipare al tavolo di lavoro che ripartirà a breve. Questa è un’altra dimostrazione che fare rete è la via giusta per ottenere risultati sempre più ambiziosi. La biblioteca deve sempre più diventare un punto di riferimento importante per la crescita della nostra comunità e continuare a coinvolgere le attività virtuose castanesi deve essere una delle missioni da perseguire. Il 2025 vedrà anche il trasferimento della biblioteca dall’attuale sistemazione nei nuovi spazi del Polo Bibliomuseale di via Corio e sono sicuro che questo darà un ulteriore slancio per diventare sempre più centrale nella vita culturale di Castano”.

