Riduzione corse Movibus

L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega Massimo Cozzi vuole vederci chiaro sulla riduzione delle corse degli autobus introdotta da Movibus.

A farglielo notare sono stati diversi cittadini del territorio di Nerviano che se ne servono. E lui ha deciso di tradurla in un'interrogazione per il consiglio comunale. L'ex sindaco e ora consigliere di opposizione della Lega Massimo Cozzi vuole vederci chiaro sulla riduzione delle corse degli autobus introdotta da Movibus, "Abbiamo preso atto di quanto comunicato da Movibus - spiega Cozzi - ossia che questa riduzione si è resa necessaria per carenza di personale nel mercato del lavoro, e in particolar modo per quanto riguarda le figure professionali adibite alla guida degli autobus, pur nella consapevolezza dei disagi che potrebbero derivare agli utenti delle linee interessate". Le due linee che interessano Nerviano sono la Z 603 di collegamento tra San Vittore Olona e Milano e la Z6C3 San Vittore Olona - Cerro Maggiore - Milano. Preso atto della situazione, Cozzi chiede all'amministrazione "se e come intende intervenire per tutelare gli interessi dei propri cittadini che , ogni giorno, prendono questa linea di autobus in direzione Milano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!