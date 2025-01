UYBA crolla con Chieri

La squadra di coach Bregoli si è imposta per tre set a zero alla e-work arena, di fronte ad una Eurotek UYBA combattiva, ma meno brillante del solito.

E' la Reale Mutua Fenera Chieri ad aggiudicarsi la sfida per il sesto posto: la squadra di coach Bregoli si è imposta per tre set a zero alla e-work arena, di fronte ad una Eurotek UYBA combattiva, ma meno brillante del solito. Meritata dunque la vittoria per le piemontesi, guidate da una Skinner strepitosa (MVP con 18 punti) e da una Gicquel assai continua (16 i punti per lei). Agevolata da una seconda linea reattiva e precisa (plauso anche per Spirito), Van Aalen ha gestito al meglio il gioco, mentre la UYBA si è sempre trovata ad inseguire. Ritrovata Kunzler e sempre in scia delle avversarie, le farfalle hanno oggi commesso qualche errore di troppo nei momenti clou, cedendo dunque sempre alla distanza a Chieri, al contrario molto cinica nei finali di set. Buona, tra le fila biancorosse, la prova di Obossa, a segno 17 volte e autrice di 3 ace.

