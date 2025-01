Sant'Antonio e il Razzo Missile...

L’evento, pensato per tutte le età (0-111 anni!), rappresenta un mix originale di tradizione e creatività. Appuntamento venerdì sera in via Don A. Ferrario a Castelletto..

Venerdì 17 gennaio, alle ore 20:45, il borgo di Castelletto di Cuggiono si anima con un evento unico e affascinante: "S. Antonio e il Razzo Missile", un’iniziativa organizzata dall’associazione Terra di Fantasia, in collaborazione con il Comitato Parrocchiale di Castelletto.

L’evento, pensato per tutte le età (0-111 anni!), rappresenta un mix originale di tradizione e creatività. La locandina, caratterizzata da un razzo infuocato che richiama il tradizionale falò di Sant’Antonio, lascia intuire un'atmosfera calorosa e accogliente, ideale per riunire la comunità in un momento di festa e condivisione.

La manifestazione si terrà in via Don A. Ferrario, a Castelletto di Cuggiono, e offrirà un ricco ventaglio di proposte per grandi e piccini. Tra i punti salienti:

- Falò tradizionale per celebrare la ricorrenza di Sant’Antonio, simbolo di protezione e rinascita.

- Cioccolata calda e vin brulé, perfetti per riscaldarsi nelle fredde serate invernali.

- Leccornie e dolci locali, per deliziare i partecipanti.

- Un invito a portare la propria tazza, a dimostrazione di un impegno per la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti.

"S. Antonio e il Razzo Missile" non è solo un evento folcloristico, ma anche un’opportunità per riscoprire l’importanza del legame con la propria comunità. In un’epoca in cui la tradizione e l’innovazione spesso sembrano distanti, questa iniziativa dimostra come possano convivere armoniosamente, dando vita a un’esperienza coinvolgente e unica.

L’organizzazione di Terra di Fantasia riflette il desiderio di creare momenti di aggregazione che stimolino la fantasia e l’immaginazione, senza dimenticare il valore della tradizione. Grazie al supporto del Comitato Parrocchiale, l’evento promette di essere un successo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!