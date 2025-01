US Dairaghese: le prospettive

Particolare risalto è stato dato ai risultati raggiunti dai giovani atleti, alle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario della società.

Si è svolta l’annuale assemblea ordinaria dei soci dell’US Dairaghese Ciclismo, un momento fondamentale per fare il punto sull’attività sociale e pianificare il futuro del sodalizio ciclistico.

Durante l’assemblea, il Consiglio Direttivo uscente ha presentato la relazione annuale sulle attività svolte nel 2024. Particolare risalto è stato dato ai risultati raggiunti dai giovani atleti, alle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario della società, nonché alle gare agonistiche dedicate alle categorie Giovanissimi e Allievi. Grande successo ha riscosso anche la tappa del Giro D’Italia Handbike, un evento che ha sottolineato l’impegno del club nella promozione del ciclismo inclusivo.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio della gestione 2024 e ha accolto con interesse il bilancio preventivo per il 2025, che prevede nuove iniziative a supporto delle attività sportive e sociali.

Uno dei punti centrali è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028. I dieci consiglieri eletti sono: Ivan Bandera, Lorenza Piccoli, Massimo Xotta, Stefano Schiavinato, Danilo Olgiati, Danilo Marchetto, Daniele Mara, Domenico Mazzeo, Sergio Lascala, Luigi Colombo.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha confermato come Presidente Ivan Bandera, mentre Massimo Xotta sarà Vicepresidente, Danilo Marchetto ricoprirà il ruolo di Segretario e Domenico Mazzeo quello di Tesoriere.

Infine, tra le "varie ed eventuali", è stata avanzata la proposta di nominare Augusto Olgiati, ex consigliere e storico segretario, Presidente Onorario, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla storia e allo sviluppo della società.

L’US Dairaghese Ciclismo ringrazia tutti i soci, gli atleti e i volontari per il sostegno continuo e rinnova l’invito a partecipare attivamente alle attività del club per rendere il ciclismo una passione condivisa da tutta la comunità.

