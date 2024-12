Oltre mille nati al Fornaroli

Ad eccezione dell’anno 2023, durante il quale a Magenta sono nati 987 bambini, negli ultimi anni l’Ospedale "Fornaroli" è rimasto costantemente sopra la soglia di mille nati.

L’ospedale di Magenta torna a superare la quota di mille nati in un anno. Un risultato importante, che caratterizza stabilmente l'elevata qualità del percorso nascita del “Fornaroli” e in particolare dei reparti di Ginecologia/Ostetricia diretto dal dott. Roberto Fogliani, e di Pediatria/Neonatologia diretto dal dott. Stefano Fiocchi.

Ad eccezione dell’anno 2023, durante il quale a Magenta sono nati 987 bambini, negli ultimi anni l’Ospedale "Fornaroli" è rimasto costantemente sopra la soglia di mille nati, a testimonianza del valore dei servizi offerti, del personale e della conseguente attrattività della struttura. Da sottolineare anche i momenti di accompagnamento al parto, dedicati alle future mamme (che coinvolgono spesso i futuri papà), per i quali si registrano sempre numerose adesioni.

“Il risultato riveste una grande importanza anche a livello aziendale – ricordano il Direttore Generale Francesco Laurelli e il Direttore Sanitario Valentino Lembo – dal momento che entrambi i punti nascita dell’ASST Ovest Milanese, Magenta e Legnano, nel 2024 hanno superato i mille nati”.

