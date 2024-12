'Il Segno' e gli angeli del fango

Motivati come sempre, con in più le competenze necessarie per intervenire nelle situazioni umane e ambientali più difficili. Negli ultimi anni sempre più organizzazioni di volontariato puntano sulla formazione dei volontari.

I moderni “angeli del fango” hanno la spinta ideale di sempre, ma hanno competenze più sofisticate: sul coordinamento con gli altri interventi, sull’efficacia dei soccorsi, sulle relazioni da instaurare con persone in sofferenza. Il viaggio del Segno di gennaio 2025 Parte dalla Caritas Ambrosiana che, oltre ad aver realizzato vicino a Milano un grande hub logistico che si attiva rapidamente sulle calamità naturali in tutta Italia, da pochi mesi ha attivato un corso professionale per i giovani volontari che desiderano operare nelle emergenze. Un’eccellenza, a giudicare dai primi risultati, che si aggiunge ai percorsi formativi che sempre più organizzazioni sperimentano da alcuni anni, con l’obiettivo di alzare la qualità e l’efficienza del servizio salvaguardando quella speciale motivazione che deve animare chi sceglie di impegnarsi nel sociale. Tra i molti esempi possibili, la rivista tratta in particolare i tirocini dei medici organizzati dal Cuamm in Africa, i corsi dell’Avo (giunta al traguardo dei 50 anni) negli ospedali, i progetti di volontariato internazionale dell’ong salesiana Vis.

Dopo l’annuncio del nuovo “Fondo Schuster. Case per la gente” costituito dalla diocesi ambrosiana contro la povertà abitativa, il mensile realizza due approfondimenti sull’emergenza casa, non solo a Milano e non solo per le fasce più disagiate della popolazione. Avere un’abitazione è sempre più un miraggio per chi non ce l’ha, oppure un costo non più sostenibile per chi ce l’ha, anche se fa parte del cosiddetto “ceto medio”. Tre esperti fanno il quadro dei problemi ed espongono le soluzioni possibili, mentre una fotografia drammatica delle conseguenze del costo della vita a Milano viene offerta da una recente ricerca della Cisl.

Tra gli altri servizi di questo numero segnaliamo: la storia di suor Annika, “star” della nazionale italiana di calcio consacrate; l’originale Museo dei quaderni di scuola a Milano (unico in Europa), dove è possibile leggere la storia attraverso gli scritti dei piccoli alunni di tutto il mondo; e, nel pieno dell’apertura dell’Anno Santo, un excursus su come la Chiesa ha raccontato in immagini video gli ultimi Giubilei svolti in era moderna.

