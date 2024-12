Trento battuta al tie-break

La Futura Volley si regala e regala ai propri tifosi, accorsi in gran numero a Trento (oltre 120 con due pullman) un Natale da sogno!

Una Futura Volley bella da impazzire si prende con tanto cuore e carattere il big-match contro l’Itas Trentino, consolidando il primato del girone B e dando prova di essere una squadra con gli attributi. Sotto due set a zero e 9-4, quando tutto sembrava ormai compromesso, le ragazze di coach Alessandro Beltrami hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e con una rimonta da brividi hanno inflitto alle trentine la prima sconfitta casalinga della stagione. L’ultimo k.o. incassato dalle biancorosse risaliva proprio al match di andata contro Prandi e compagne: da quel 20 ottobre sono passati due mesi e le Cocche hanno saputo infilare dieci successi e dodici risultati utili consecutivi. Un cammino incredibile, frutto del duro lavoro in palestra di un gruppo compatto, capace di unirsi ed esaltarsi ancora di più nelle difficoltà.

MVP del match è la solita impressionante Alyssa Enneking: 28 punti col 49% in attacco e un ottimo 48% di ricezione perfetta. Da applausi anche la prova in seconda linea di Giada Cecchetto, che ha lavorato ben 46 palloni con un clamoroso 54% di ricezione perfetta. Accanto ad una Rebora che sta viaggiando al ritmo di un’attaccante di palla alta (15 punti e 5 muri), gli applausi più forti sono per Barbara Zakościelna (15 punti col 47% e 3 muri) e Chiara Landucci (12 col 50% e 4 muri): il loro impatto dalla panchina si è rivelato determinante, a conferma di un gruppo unito e capace di andare oltre ogni limite.

