Doppio concerto natalizio

L’appuntamento è per le 21 per entrambe le sere nella sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Ingresso libero previa prenotazione.

A Busto Garolfo il concerto di Natale raddoppia: venerdì 20 (alle ore 21) e sabato 21 dicembre (sempre alle 21), l’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospita il tradizionale appuntamento musicale della banda Santa Cecilia; un momento che per l’istituto di credito, nato oltre 120 anni addietro proprio a Busto Garolfo, è diventato tradizione. “Qui tutto ha avuto inizio. Questo evento non è solo un momento di celebrazione delle festività, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con il nostro territorio e le persone che ne fanno parte, oltre che per portare gli auguri della Bcc a tutta la comunità”, ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Per il grande afflusso di pubblico il concerto tenuto dal Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia di Busto Garolfoviene proposto in due sere consecutive. L’ingresso è libero, previa prenotazione.

Novità di quest’anno: ad introdurre il concerto di venerdì del Corpo Musicale Santa Cecilia sarà la Junior Band, diretta dal Maestro Roberto Boccardi, un segnale di continuità generazionale e di valorizzazione dei giovani talenti musicali. Sabato sera, invece, sarà interamente dedicato alla banda principale. Entrambi gli eventi saranno diretti dal Maestro Fulvio Clementi.

Il Corpo Musicale Parrocchiale Santa Cecilia, nato ufficialmente nel 1951 dalla fusione di due bande locali, ha radici che affondano nel XIX secolo e una storia ricca di successi, collaborazioni e riconoscimenti. La banda ha partecipato a eventi prestigiosi, come il Giubileo degli Artisti a Roma nel 2000 e il raduno nazionale degli Alpini. Ha anche rappresentato Busto Garolfo in ambito internazionale, partecipando a festival in Austria e stringendo gemellaggi musicali con formazioni di altre nazioni, tra cui la Musikverein “Harmonie” Oberbeuren della Baviera.

Il concerto è offerto alla cittadinanza da Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che gestisce la mutua di comunità dei soci della banca

“Il concerto di Natale rappresenta un momento di grande significato per la comunità, un'occasione per rinsaldare il legame con il territorio e riscoprire il valore delle nostre tradizioni”, ha continuato Roberto Scazzosi. “Attraverso la musica, simbolo universale di unità e armonia, celebriamo la bellezza della condivisione e rafforziamo il senso di appartenenza che ci unisce. Questi eventi non sono solo una celebrazione del Natale, ma anche un'opportunità per valorizzare il nostro patrimonio culturale e costruire insieme un futuro radicato nei valori della nostra storia. Auguro a tutti un Natale ricco di serenità e un nuovo anno all'insegna della condivisione e della solidarietà”.

Per prenotare i biglietti basta inviare una mail a bandabustogarolfo [at] gmail [dot] com o contattare il numero 339 5918579, tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 21. I biglietti potranno essere ritirati presso la sede del corpo musicale in via Mazzini 27 a Busto Garolfo.

