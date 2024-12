Un Natale rossonero

Lo storico Milan Club Cuggiono ha festeggiato il Natale con Peppe di Stefano e Carlo Pellegatti; con un grande pranzo che ha raccolto 2000 euro di offerte da destinare alla pediatria di Legnano.

In 'casa' a San Siro o in trasferta, che sia Bergamo o Madrid, ogni settimana per i tifosi di calcio è un'emozione, un sentimento, una voglia di stare insieme,... con la gioia nella vittoria o la delusione della sconfitta, essere tifosi è una cosa meravigliosa. Lo sanno bene al Milan Club Cuggiono che, da quando ha riaperto, anno dopo anno richiama nuovi amici e simpatizzanti: "Al pranzo di festa al Ristorante San Pietro, della scorsa domenica, abbiamo partecipato in oltre 100 - commenta con orgoglio il presidente Antonio Albrizio - ma siamo già oltre 250 tesserati e puntiamo alle 300. Siamo sempre vicini alla squadra, sia a Milano che in trasferta, con sempre nuovi amici che aiutano a sostenere i nostri giocatori".

Al pranzo di festa si è vista la partecipazione straordinaria di Peppe di Stefano (giornalista SKY sempre fuori Milanello) e Carlo Pellegatti (storico commentatore dei rossoneri), autori del libro 'C'è solo un Presidente' dedicato a Silvio Berlusconi.

"E' stata una bellissima occasione di festa - prosegue Antonio Albrizio - ora possiamo dire che 'Cuggiono è rossonera'... con il sindaco Giovanni Cucchetti, il nuovo parroco don Andrea Cardani e anche padre Benjamin Masumu. Oltre al momento di feste e ironia, però, voglio sottolineare anche la raccolta di circa 2000 euro di offerte che quest'anno vogliamo donare al reparto di pediatria dell'Ospedale di Legnano. Abbiamo già preso contatti e doneremo qualcosa che può servire ai bambini in cura".

