Cozzi critico sul Nido

Il gruppo consiliare della Lega Salvini Lombardia di Nerviano riserva una bocciatura all modifiche dell'impianto del Regolamento Comunale della gestione dell'asilo nido "Il nido di Pimpa".

Così come è , proprio non funziona. Per bocca dell'ex sindaco e ora suo consigliere sui banchi dell'opposizione Massimo Cozzi, Il gruppo consiliare della Lega Salvini Lombardia di Nerviano riserva una bocciatura all modifiche dell'impianto del Regolamento Comunale della gestione dell'asilo nido "Il nido di Pimpa". "La modifica ci vede fermamente contrari per quanto previsto all'articolo 3- spiegano Cozzi e la Lega in una nota - per il quale si prevede una riserva di posti in favore dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato del comune di Nerviano, anche qualora non residenti, per un numero di posti non superiore al 5 per cento dei posti totali, stiamo parlando di tre posti su 55, ma la nostra contrarietà non è sui numeri, bensì sul principio che sta dietro tale scelta". E , per motivarlo, Cozzi prende le mosse proprio dai numeri delle liste d'attesa. "Se pensiamo che attualmente l'asilo nido comunale ha una lista d'attesa di 19 residenti e cinque non residenti - spiega - riteniamo ingiusto e discriminatorio, in primo luogo verso i residenti che pagano le tasse comunali a Nerviano , riservare un solo posto a chicchessia, in questo caso dipendenti comunali". Pur ammettendo che "possa essere un benefit per incentivare chi lavora in comune", Cozzi non ritiene la modifica corretta "per tutti i nervianesi che , in lista d'attesa, si vedranno superati solo per il fatto che sono stati riservati questi posti a chi lavora in comune e, probabilmente, nemmeno risiede qui". Semmai, conclude l'ex sindaco del municipio dell'ex Monastero degli Olivetani, "questa proposta potrà essere presa in considerazione solo quando non ci saranno più liste d'attesa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!