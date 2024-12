"Sembra tutto accendersi...", cantavano Max Pezzali e gli 883. E anche a Vanzaghello, allora, ecco che si è acceso ufficialmente il Natale.

"Sembra tutto accendersi...", cantavano Max Pezzali e gli 883. E anche a Vanzaghello, allora, ecco che si è acceso ufficialmente il Natale. Luci, addobbi, mercatino, musiche e ovviamente non potevano mancare Babbo Natale e tante altre attrazioni, per l'ormai tradizionale appuntamento dell'8 dicembre. Una giornata di festa, alla regia della Pro Loco e del Comune, che ha conquistato piccoli e grandi. Un momento per ritrovarsi, stare insieme e vivere a pieno il periodo più magico dell'anno.

VANZAGHELLO: VIA ALLE FESTE



