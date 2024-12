Interventi al teleriscaldamento

Il maggior favolista italiano del Novecento. Tutti conosciamo Gianni Rodari, ma in pochissimi sanno la storia della sua “prima vita”, quella che va dalla nascita, nel 1920, fino al compimento dei 23 anni, ultimo anno di insegnamento a Uboldo come maestro di scuola elementare. E proprio questo periodo viene raccontato in “Io, il favoloso Gianni”, andato in scena l’altra sera all’auditorium Paccagnini di Castano.