Regione: record di presenze

Sabato 7 e domenica 8 dicembre sono stati circa 3.000 i visitatori che sono saliti al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’.

Partenza record per il Natale in piazza Città di Lombardia. Nel weekend appena trascorso gli eventi proposti dalla Regione hanno fatto registrare numeri importanti sia per le visite al 39esimo piano, sia per la pista di pattinaggio su ghiaccio. Bene anche le visite alla mostra ‘Arte nel Cuore’ nello spazio (ingresso lato via Galvani) con dieci creazioni di Andy Warhol e numerosi pezzi di design, arte e moda di Gaetano Pesce, Flavio Lucchini, Diego Gugliermetto e Pasquale Bonfilio.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, infatti, sono stati circa 3.000 i visitatori che sono saliti al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ dove hanno potuto ammirare le due nuove installazioni artistiche di Pietro Terzini, mentre 2.500 pattinatori si sono alternati su quello che è lo ‘specchio di ghiaccio’ più grande di Milano.

“Un’apertura – commenta il presidente Fontana – all’insegna del divertimento che ha richiamato molti cittadini lombardi e numerosi turisti. Proposte in grado di far trascorrere qualche momento di svago e di spensieratezza”.

Oltre all’intero programma delle iniziative, consultabile sul sito internet della Regione, va ricordato che il Belvedere sarà aperto su prenotazione (www.eventi.regione.lombardia.it) in questi weekend: 14 e 15 ; 21 e 22; 28 e 29 dicembre 2024 e nei giorni sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025, sempre dalle ore 10 alle 18.

