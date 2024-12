Il viaggio della Fiaccola Olimpica

Da novembre 2025 oltre 12mila chilometri percorsi, 110 province attraversate e un’infinità di emozioni: presentato il 'viaggio' della torcia che Olimpia arriverà a Milano.

Sessantatré giorni di viaggio, oltre 12mila chilometri percorsi, 110 province attraversate e un’infinità di emozioni pronte ad accendere i cuori degli italiani: sono questi i numeri del “giro d’Italia” della Fiaccola Olimpica per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. L’annuncio ufficiale del percorso è stato fatto oggi, martedì 26 novembre 2024, a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia, con la partecipazione del governatore veneto Luca Zaia e dei vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Il viaggio della Fiaccola prenderà il via il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, con la tradizionale accensione del Sacro Fuoco. Giunta in Italia il 4 dicembre, la fiamma partirà ufficialmente da Roma due giorni dopo, toccando alcune delle città più rappresentative del Paese. Sarà a Napoli per Natale e a Bari per celebrare il nuovo anno, per poi proseguire il suo itinerario attraverso tutta la penisola.

Un momento simbolico e ricco di storia si vivrà il 26 gennaio 2026, quando la Fiaccola tornerà a Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Invernali del 1956. Da lì, il viaggio culminerà a Milano il 6 febbraio 2026, con l’ingresso della Fiamma allo stadio di San Siro, durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali.

Parallelamente, anche la Fiaccola Paralimpica compirà un percorso speciale, simbolo di inclusività e resilienza. Dopo l'accensione a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, la fiamma inizierà il suo viaggio in Italia il 24 febbraio 2026, toccando città come Milano, Torino, Bolzano, Trento e Trieste. Il 3 marzo, a Cortina d’Ampezzo, si terrà la cerimonia di unione delle fiamme olimpica e paralimpica. Infine, il 6 marzo, la Fiaccola Paralimpica farà il suo ingresso trionfale all’Arena di Verona, in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Paralimpici.

“La Fiaccola Olimpica – spiega Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 – rappresenta molto più di un simbolo: è un faro che illumina il potere dello sport di unire e ispirare. Ogni passo del suo viaggio sarà un momento di celebrazione e riflessione, capace di accendere nei cuori degli italiani il senso di appartenenza a qualcosa di più grande”.

Il CEO della Fondazione, Andrea Varnier, aggiunge: “Il passaggio della Fiaccola nelle città italiane è l’occasione per portare la magia dei Giochi Olimpici nelle case di tutti. Sarà un viaggio che vedrà protagonisti 10.001 tedofori, ognuno con una storia di passione, sacrificio e speranza, a incarnare i valori universali dello sport”.

Anche la Fiaccola Paralimpica, che percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni, vedrà la partecipazione di 501 tedofori e metterà al centro i valori fondamentali dell’inclusione e della determinazione.

