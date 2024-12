Il presepe al Pirellone

Inaugurato a Palazzo Pirelli il tradizionale presepe natalizio, allestito nel foyer del Consiglio regionale e messo a disposizione fino all’8 gennaio dall’Associazione Amici del Presepio di Bareggio (MI). Due le opere presenti, una intitolata 'Alla ricerca di un alloggio', e una Natività, realizzati con vari materiali, dal legno al polistirolo al gesso: le tegole della casa ricostruita in stile lombardo sono circa 7.000 e realizzate in materiale modellabile.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il vicepresidente Giacomo Cosentino, Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura e altri consiglieri regionali tra cui Silvia Scurati che si è resa promotrice dell'iniziativa.

"Il Consiglio regionale è la casa dei Lombardi, il luogo della rappresentanza - ha sottolineato il presidente Fontana - e oggi vogliamo semplicemente ricordare le nostre tradizioni, la nostra cultura la nostra religione: tutti temi che si declinano con il presepe e con l’albero di Natale, proprio per ribadire quanto vogliamo rimanere legati alla nostra storia e alla nostra identità".

L'albero di Natale, un pino autoctono del territorio lombardo fornito da Ersaf, sarà poi ripiantato nel suo luogo di provenienza.

