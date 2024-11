Legnano in diretta col mondo

Anche l'Ospedale legnanese collegato per interventi in diretta trasmessi dai cinque continenti con oltre 50 sale operatorie collegate simultaneamente.

Nelle giornate di del 28 e 29 novembre, si è svolto un importante congresso di chirurgia presieduto dal Prof. Giorgio Palazzini (Università La Sapienza di Roma), con interventi in diretta trasmessi dai cinque continenti con oltre 50 sale operatorie collegate simultaneamente. Un evento seguito da più di 100.000 persone attraverso un collegamento streaming.

“Anche quest’anno – spiega il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli - l’ospedale di Legnano è stato parte attiva del congresso mondiale: il dottor Baldazzi, primario della Chirurgia Generale, con la sua équipe ha eseguito tre complessi interventi in chirurgia mininvasiva, trasmessi in diretta audio e video dalla sala operatoria nella giornata di giovedì 28 novembre”.

“Sono davvero molto orgoglioso di quanto successo – sottolinea il dott. Gianandrea Baldazzi, direttore del Dipartimento Chirurgico dell’ASST Ovest Milanese e vice presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) - Abbiamo dimostrato l’elevato livello tecnologico e professionale del nostro ospedale e della nostra azienda”.

“La partecipazione a questo evento è stata la conferma dell’elevata qualità dei professionisti dell’ASST Ovest Milanese – aggiunge il Direttore Sanitario Valentino Lembo -: il capitale umano è la nostra forza e ci permette di offrire servizi e prestazioni di altissimo livello a beneficio dei cittadini, ponendosi al confronto con Strutture sanitarie di livello internazionale e con i massimi esperti mondiali in materia”.

Il Dott. Baldazzi ha voluto ringraziare tutta la Direzione Strategica dell’ASST Ovest Milanese, il Provveditore Bellavia e l’Ing. Benedetti responsabile dell’Ingegneria Clinica per le dotazioni tecnologiche, i servizi informatici per i collegamenti streaming. Altrettanto importanti per la riuscita dell’evento sono stati il dott. Giovanni Mistraletti, Responsabile del servizio di anestesia e rianimazione, la responsabile del blocco operatorio dott.ssa Maura Albicini e l’anestesista dott.ssa Pinciroli, oltre a tutto il personale di sala operatoria, iniziando dalla coordinatrice Sabrina Alberti e l’equipe composta da Marzia, Marianna, Monica, Giada, Simona, Alice, Chiara, Stefania, Federica, Patrizia, Giuseppe e Barbara. Una menzione anche per tutto il personale della Chirurgia capitanato dalla Coordinatrice, Monica Iaia ​

