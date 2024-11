Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre saranno attive delle postazioni mobili, su camper, per effettuare il test in modo facile, rapido e gratuito.

Nell’ambito della campagna di screening per l'epatite C promossa da Regione Lombardia per i cittadini tra i 35 e i 55 anni, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 saranno attive delle postazioni mobili, su camper, per effettuare il test in modo facile, rapido e gratuito.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di ATS al link Campagna Screening Epatite C da HCV | ATS Milano

Ecco il calendario e luoghi dove si svolgeranno le iniziative chiedendovi la collaborazione alla divulgazione sui vostri canali istituzionali.

Sabato 30 novembre

Arese - Centro commerciale "Il Centro" (ingresso Viridea) - ore 14.30-18.30

Codogno - Piazza XX Settembre - ore 14-18

Lodi - Piazza della Vittoria (fronte Duomo) - ore 9-13

Milano - Piazza XXV Aprile - ore 10-18

Sesto San Giovanni - Mercato rionale Via G. Matteotti 13 - ore 9-13

Domenica 1° dicembre

Arese - Centro commerciale "Il Centro" (ingresso Viridea) - ore 9-13

Carugate - Centro commerciale "Carosello" - ore 9-18

Magenta - Piazza Liberazione - ore 14.30-18.30

Milano - Piazzale Baracca (ang. Corso Vercelli) - ore 10-18

