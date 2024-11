Al via il progetto di Fondazione De Agostini per contrastare la povertà educativa e culturale con il coinvolgimento dell’Università Bicocca e il patrocinio del Comune di Milano.

MusEdu - arte e scienza tra scuola e museo è un progetto ideato e realizzato da Fondazione De Agostini con la collaborazione dell’Università Bicocca, rivolto agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie di Milano che operano in contesti sociali e culturali difficili. Il progetto è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Milano e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano.

L’iniziativa biennale si propone di portare al museo, un luogo di bellezza e cultura, bambini che per vari motivi non hanno la possibilità di accedervi con frequenza, inserendo la visita all’interno di un percorso di esplorazione e sperimentazione da svolgere preventivamente in classe.

I percorsi proposti sono uno dedicato all’arte (per le classi terze) e uno alla scienza (per le classi quarte), mentre due sono i musei cittadini coinvolti: la Pinacoteca di Brera per il percorso artistico e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci per quello scientifico. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni partecipano a due laboratori di due ore ciascuno in classe e a una visita al museo. Parte integrante e fondante dell’iniziativa è il percorso di formazione rivolto ai docenti, che verte sulle metodologie di insegnamento utilizzate negli incontri in classe con gli esperti. Il progetto è gratuito sia per le scuole e gli insegnanti, sia per le famiglie dei bambini coinvolti.

Nell’anno scolastico 2024/2025 MusEdu verrà portato nelle classi terze e quarte delle scuole primarie di sei istituti comprensivi della cintura esterna di Milano: IC Scialoia e I.C. Ermanno Olmi (zona 9), IC Console Marcello (zona 8), IC Fabio Filzi (zona 5), IC Renzo Pezzani (zona 4), IC Calasanzio (zona 7) per un totale di 12 scuole primarie, circa 80 classi, 1.600 studenti e 300 insegnanti.

I laboratori nelle classi sono tenuti da studenti del Corso in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento Scienze umane per la Formazione "Riccardo Massa"), partner del progetto, opportunamente formati da specialisti selezionati da Fondazione De Agostini: Egle Varisco, guida artistica e atelierista, ideatrice e conduttrice di percorsi laboratoriali sull’arte e il libro e Marco Testa, fisico, formatore di insegnanti ed esperto di didattica laboratoriale, docente presso l’Università Bicocca. Gli incontri di formazione agli insegnanti sono tenuti da Egle Varisco e Marco Testa. Le visite ai due musei prevedono l’accompagnamento delle classi da parte delle guide degli Amici di Brera (per il percorso di Arte) e delle guide del Museo L. da Vinci (per il percorso di Scienza).

Esiste in Italia un forte divario nella fruizione dei musei da parte di bambini e ragazzi, anche in ragione della condizione economica e sociale della famiglia di origine: il 36,9% delle famiglie ad alto reddito con figli hanno visitato siti culturali nel 2022, percentuale che scende al 11,3% tra quelle a basso reddito.

In questo contesto, MusEdu vuole rendere l’esperienza museale un’occasione di conoscenza stimolante e formativa che promuova la crescita personale, culturale e civile delle nuove generazioni e avvicinare i bambini con meno possibilità alla bellezza e ai luoghi d’arte. Il progetto fornisce, inoltre, alle scuole e agli insegnanti gli strumenti per una didattica esperienziale che coinvolga in prima persona i bambini nella costruzione del percorso e che lasci spazio alla creatività e al lavoro in gruppo. Un ulteriore obiettivo è quello di promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e del Terzo Settore attraverso la costruzione di reti e iniziative condivise che mettano in campo idee, professionalità e risorse.

