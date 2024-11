Camper per lo screening dell'epatite C

Domenica 1 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30 a Magenta, in piazza Liberazione, sarà presente un camper per lo screening gratuito dell’Epatite C.

Domenica 1 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30 a Magenta, in piazza Liberazione, sarà presente un camper per lo screening gratuito dell’Epatite C. La campagna è promossa da Regione Lombardia con la collaborazione di ASST, ATS e AREU ed è rivolta a tutti i cittadini tra i 35 e i 55 anni. Si svolgerà attraverso l’utilizzo di camper attrezzati per effettuare il test in modo facile, rapido e gratuito. Per la tappa di domenica, le operazioni di screening saranno condotte dal personale del Distretto Magentino dell’ASST Ovest Milanese, diretto dalla dottoressa Angela Maria Sibilano. “Si tratta di una importante iniziativa di prevenzione e promozione della salute – spiega il direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti – ed è molto importante partecipare. L’Epatite C è un’infezione che colpisce il fegato causandone un’infiammazione che tende a cronicizzare. Spesso rimane asintomatica per molto tempo ma può condurre progressivamente a conseguenze molto serie. Da qualche anno è disponibile una terapia antivirale molto efficace; per questo motivo una diagnosi precoce permette di intervenire prima che ci siano danni permanenti alla funzionalità del fegato”.

