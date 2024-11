Il tema dell'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà la "Donazione di organi e tessuti - L'attività dietro le quinte", a cura del dott. Luca Ferla.

Terzo appuntamento con il ciclo di conferenze "L'ospedale in città" organizzato in collaborazione con Famiglia Legnanese e la Fondazione dei 4 Ospedali. Il nuovo evento è in programma a Villa Jucker venerdì 29 novembre, a partire dalle ore 20.45.

Il tema dell'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà la "Donazione di organi e tessuti - L'attività dietro le quinte", a cura del dott. Luca Ferla, responsabile del Coordinamento Ospedaliero Procurement dell'ASST Ovest Milanese, e della dottoressa Gabriella Lanzillotti.

Le riflessioni finali sul valore del dono sono affidate a Mons. Angelo Cairati.

Ad introdurre la serata il Dott. Valentino Lembo, Direttore sanitario dell'ASST Ovest Milanese, insieme ai rappresentanti di Famiglia Legnanese e della Fondazione degli Ospedali.

