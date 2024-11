Città Metropolitana e la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’ente di area vasta ha organizzato un convegno e una cerimonia per sensibilizzare tutte e tutti sulla piaga sociale.

“La violenza non ha spazio in questo giardino, né altrove": con questa frase la Città metropolitana di Milano ha voluto ribadire, lunedì 25 novembre, il suo no alla violenza sulle donne.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’ente di area vasta ha organizzato un convegno e una cerimonia per sensibilizzare tutte e tutti sulla piaga sociale, purtroppo ancora molto diffusa, e per ribadire il suo impegno nella sensibilizzazione e nel supporto alle vittime.

Su iniziativa del Comitato Unico di garanzia, quest’anno, la riflessione si è focalizzata sugli orfani e le orfane delle donne uccise dai compagni e mariti: figlie e figli doppiamente orfani, la cui vita subisce, loro malgrado, una drammatica svolta. Un momento di confronto con le associazioni di supporto: Caritas Ambrosiana, Associazione Olga, Fondazione Le Stelle di Marisa ETS, Cerchi d’Acqua Onlus, Cadmi Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Telefono Donna. Al termine, alla presenza delle autorità, sono state scoperte, nel giardino di Palazzo Isimbardi, le due panchine rosse con le rispettive targhe: una con la frase “La violenza non ha spazio in questo giardino, né altrove", scelta nell’ambito di un concorso di idee all’interno dell’ente, e una col numero di telefono 1522, che dà supporto alle vittime di violenza e stalking.

“Continua e si rafforza di anno in anno l’impegno della Città metropolitana di Milano nel contrastare la violenza sulle donne con iniziative di sensibilizzazione e informazione – afferma il vicesindaco Francesco Vassallo – Da oggi, qui nel nostro bel giardino, un simbolo chiaro ed inequivocabile dell’impegno di tutte e tutti noi, che non si limita alla giornata di oggi, ma è continuo e costante nel tempo”.

Poco dopo, in Prefettura, la consigliera delegata al Lavoro e Pari opportunità Diana De Marchi ha firmato, insieme ad altri enti, associazioni, Forze dell’ordine e al Tribunale per i Minorenni di Milano un protocollo d’intesa a favore dei figli e delle figlie delle vittime di femminicidio. L’obiettivo, come si evince del documento, è creare una rete di sostegno per supportare gli orfani dal punto di vista sanitario, legale, formativo e di orientamento al lavoro, sociale ed economico, attraverso l’elaborazione di buone pratiche che favoriscano la raccolta di richieste di aiuto, il supporto alle famiglie affidatarie, la protezione delle vittime. Nello specifico il ruolo della Città metropolitana di Milano è quello di promuovere azioni di formazione e di comunità di pratica dedicate prevalentemente agii operatori sociali ed educativi, del sistema pubblico e del privato sociale per sostenere il sistema di competenze e modelli collaborativi di lavoro con le agenzie del territorio; collaborare con la rete alla redazione di linee guida, ad azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione di buone pratiche.

“E’ fondamentale che le istituzioni tengano alta la guardia sul tema della violenza sulle donne, nelle sue tante declinazioni, sensibilizzando la cittadinanza con iniziative mirate e supportando le vittime con azioni concrete – afferma la consigliera delegata al Lavoro e Pari opportunità Diana De Marchi – La Città metropolitana di Milano, in questi anni, grazie allo stimolo propositivo del suo Comitato unico di garanzia, è in prima linea nella promozione di iniziative antiviolenza, favorendo la diffusione delle informazioni e del numero preposto 1522 ma anche formando tutto il personale. Oggi due azioni importanti in una: l’inaugurazione delle panchine, un messaggio chiaro e forte che accompagnerà ogni giorno tutti e tutte noi, e la firma di un protocollo che vuole creare un vero e proprio sistema di supporto fattivo per gli orfani delle vittime”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!