Riqualificazione ex Fungo: "Scelta calata dall'alto"

Parla di "scelta calata dall'alto" e "senza la minima condivisione". Massimo Cozzi, consigliere della Lega ed ex sindaco di Nerviano, esprime apertis verbis le sue perplessità su come sia stata condotta a suo avviso l'operazione della riqualificazione del cosiddetto ex Fungo di Garbatola. "L'Amministrazione - spiega in una nota - in completa solitudine, con l'ennesima prova di forza e senza coinvolgere minimamente la cittadinanza, ha adottato con apposita delibera di giunta la variante al programma integrato di intervento del Fungo di Garbatola. E' stata cancellata la pista ciclopedonale in località Madonna Dio il Sa a favore di una pista ciclopedonale a Garbatola tra le vie Carlo Porta e XX Settembre , è stata cancellata la rotatoria in località La Guardia a favore della riqualificazione di piazza Italia". Per Cozzi meglio sarebbe stato, volendo inserire una pista ciclabile, scegliere di realizzarla su via Isonzo. E, rimarca Cozzi, "la cittadinanza è stata sentita esclusivamente grazie a una Commissione Consiliare convocata lo scorso luglio". A suscitare riserve in Cozzi è anche la modifica introdotta alla convenzione originaria. E conclude: "ben venga il recupero del Fungo, visto il degrado e abbandono esistente, è evidente però che le compensazioni dovevano privilegiare in primis i residenti di Garbatola e così non sta accadendo , perdendo purtroppo l'ennesima occasione".

