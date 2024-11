Posta: riapertura posticipata

Posta di Castano: riapertura posticipata. “L’ufficio di piazza Mazzini, chiuso per lavori e che avrebbe dovuto tornare operativo il 27 novembre, a seguito di uno slittamento nella fornitura degli arredi sarà di nuovo a disposizione della cittadinanza invece dal 5 dicembre".

Posta di Castano: riapertura posticipata. “L’ufficio di piazza Mazzini, chiuso per lavori e che avrebbe dovuto tornare operativo il 27 novembre, a seguito di uno slittamento nella fornitura degli arredi sarà di nuovo a disposizione della cittadinanza invece dal 5 dicembre - scrivono da Poste Italiane Spa - Si ricorda che durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi alla sede di Robecchetto con Induno, aperta per tutta la durata del cantiere, in maniera eccezionale, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotata di ATM fruibile H24". Mentre il venerdì, dalle 10 alle 12, con partenza dalla sede dell’ufficio postale in piazza Mazzini, è attivo il servizio navetta da Castano a Robecchetto, previa prenotazione (contattare il Comune, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 ai numeri di telefono 0331/888010 oppure 0331/888018).

